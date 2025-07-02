鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-02 14:00

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中國汽車大廠吉利汽車 (00175-HK) 周二 (1 日) 晚間在港股投下一枚震撼彈，正式宣布將年度銷售目標從 271 萬輛上調至 300 萬輛，這項決定正值中國汽車市場成長放緩、多家車廠被迫下調目標之際，吉利逆勢上調的姿態格外引人注目。

271萬→300萬！吉利汽車逆勢上調今年銷量目標底氣何在？專家直指1關鍵戰略（圖：Shutterstock）

根據吉利汽車周二的公告，上月銷量達 23.6 萬輛，年增 42%，今年上半年累計銷量突破 140.92 萬輛，年增率高達 47%。這份亮眼的成績單為上調目標提供了堅實支撐。

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值得注意的是，吉利此次調高目標並非盲目樂觀，而是基於其新能源轉型策略進入收穫期的現實考量。

在產品矩陣方面，吉利銀河品牌成為最大功臣。這個原本定位中高階的新能源汽車系列已蛻變為獨立品牌，今年上半年狂攬 54.84 萬輛銷量，年增率 232%。

更令人矚目的是，銀河品上個月初完成了第 100 萬輛交付，創下新能源汽車品牌最快破百萬紀錄。從 2023 年 2 月推出，到今年 3 月正式升級為品牌，銀河的發展速度堪稱奇蹟。現今，銀河已形成精品 GEOME 系列、主流精品車系列、高階 MPV 系列的產品矩陣，涵蓋轎車、SUV、MPV 及硬式越野等多品類新能源車型。

極氪與領克的合併重組則是吉利策略調整的另一個亮點。今年 2 月，這兩個高端品牌正式整合為極氪科技集團，旨在解決協同問題。儘管今年上半年合併銷量僅 24.49 萬輛，離全年 71 萬輛目標仍有差距，但領克維持 22% 的強勁成長，極氪雖僅增 3% 處於調整期，但整合帶來的長期效益值得期待。

值得一提的是，極氪在 20 萬元 (人民幣，下同) 以上中國豪華純電市場中奪冠，單車均價超越寶馬奧迪，展現出強大的品牌溢價能力。

專家指出，供應鏈整合成為吉利提升競爭力的關鍵措施。4 月成立的浙江吉曜通行能源科技有限公司，將旗下金磚電池與神盾短刀電池整合為神盾金磚電池。這場看似簡單的品牌更迭，實則涉及研發體系、人才矩陣、產能佈局的全方位重構。目前吉曜通行已整合耀寧、極電等電池資產，在全國佈局 8 大生產基地，計畫 2027 年形成 70GWh 產能規模。這一佈局不僅減少對外部供應商依賴，更將大幅提升成本控制能力。

在智慧化領域，吉利推行「千里浩瀚智駕」統一標準，推動核心零件自研自產。從電池到馬達、引擎的全產業鏈掌控，讓吉利在成本控制和供應鏈穩定性方面佔據優勢。這種垂直整合策略與比亞迪的發展路徑高度相似，凸顯出吉利「扼制比亞迪」的戰略意圖。

當前中國車市正經歷深刻變革，比亞迪以新能源普及浪潮登頂「銷售王」後，正面臨各路競爭對手的圍剿。吉利透過產品矩陣優化、供應鏈整合、品牌聚焦等一系列組合拳，在新能源賽道上加速追趕。

值得注意的是，吉利在維持燃油車市場優勢的同時，新能源轉型已進入爆發期，這種「兩條腿走路」的戰略使其在當前市場環境下顯得游刃有餘。