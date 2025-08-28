比亞迪、吉利上半年銷量 首度超越本田、日產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 08:59

隨著中國新能源車駛入智慧化發展階段，全球車廠競爭格局再度發生改變。各車廠發布的終端銷量數據顯示，今年上半年，在全球汽車銷量前十名中，除了豐田、福斯以超過 400 萬輛銷量穩坐冠、亞軍，其餘 8 家車廠排名均有調整。

比亞迪、吉利上半年銷量首度超越本田、日產。（圖：Shutterstock）

本田、鈴木、日產三家日系車廠的排名直線下降，尤其日產銷量年降 6%，跌出全球前 10 大車廠行列。

今年上半年，在全球前十大車廠中，比亞迪、吉利的銷量增速分別年增 33%、29%，成為增速第一、第二名，也是榜單中唯二增速超過 10% 的車廠。

上半年比亞迪的銷量衝到 214 萬輛，排名從 2024 年的全球第 8 名提升至全球第 7 名。吉利的銷量是 193 萬輛，排名從全球第十名躍升至全球第 8 名。

比亞迪、吉利的銷量和排名迅速上升，與新能源車銷量增長密切相關。上半年比亞迪猛攻海外市場，海外新能源乘用車和皮卡銷量超過 45 萬輛，較一年前暴增 132%，成為比亞迪銷量增長的重要來源。目前比亞迪已進入 112 個國家和地區。

上半年吉利乘勝追擊，新能源銷量增長尤為顯著，旗下三大品牌新能源車銷量超過 72.5 萬輛，較一年前激增 126%，新能源車滲透率超過 50%。