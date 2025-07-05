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2025年中車企銷量大考成績公布！比亞迪奪魁，吉利汽車完成率領跑

鉅亨網編譯莊閔棻


進入 7 月，中國汽車市場 2025 年上半年銷量成績正式出爐。包括比亞迪 (002594-CN) 、上汽集團 (600104-CN) 、一汽 (000800-CN) 、吉利汽車 (00175-HK) 、長安 (200625-CN) 、奇瑞、北汽 (01958-HK) 與長城汽車 (601633-CN) 在內的 8 大主流汽車集團，均公布了半年銷量與年度目標完成率。

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2025年中車企銷量大考成績公布！比亞迪奪魁，吉利汽車完成率領跑。(圖：Shutterstock)

在 8 家車企中，吉利汽車以 46.97% 的年度目標完成率位居第一，距離 50% 的半程線僅一步之遙，成為進度最快的品牌。


然而整體來看，無一品牌突破 50% 關卡，顯示中國車市上半年進度偏緩，下半年勢必進入白熱化競爭。

銷量方面，比亞迪以 214.6 萬輛穩居第一，上汽集團則以 205.3 萬輛緊隨其後，這兩家是唯一突破 200 萬輛銷量大關的企業。

比亞迪作為新能源車領軍企業，其表現不僅凸顯品牌實力，也強化了電動車對傳統燃油車的市場衝擊。

從目標完成率來看，長城汽車僅達 14.25%、北汽為 33.62%，年終達標壓力明顯。即便是進度靠前的品牌，也需在下半年實現「反超」，即下半年銷量需超過上半年，方有望達成年度目標。

8 家集團半年銷售與目標完成率：

車企 2025 年 1-6 月銷量（萬輛） 年度銷量目標（萬輛） 目標完成率
比亞迪 214.6 550 39.02%
上汽 205.3 450 45.62%
一汽 157.1 345 45.54%
吉利 140.9 300 46.97%
長安 135.5 300 45.17%
奇瑞 126.0 300 42.00%
北汽 81.7 243 33.62%
長城 57.0 400 14.25%

整體而言，2025 年上半年中國車市表現未達預期，缺乏明顯成長動能。無論是領跑的比亞迪與吉利，還是仍在追趕的北汽與長城，都需在下半年全力衝刺，才能完成全年銷量與目標挑戰。

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比亞迪331-1.06%
上汽集團17.06+4.79%
一汽解放6.95+0.00%
長安B3.96-0.25%
長城汽車21.83+0.09%
吉利汽車16.260-1.22%
北京汽車2.000-0.99%

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