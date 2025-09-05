市場低估的AI引擎？巴克萊看好Anthropic助攻 AWS第四季增長或超乎預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-05 14:40

巴克萊銀行本周發布最新分析報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務 (AWS) 的人工智慧 (AI) 增長潛力可能被市場嚴重低估，而其與 AI 新創公司 Anthropic 的深度合作關係，正是這股潛在動能的核心。

巴克萊看好Anthropic助攻 AWS第四季增長或超乎預期

報告預測，若雙方能維持穩固的合作，特別是在 AI 模型訓練方面，AWS 的營收增長有望在今年第四季超越市場預期。

Anthropic 為 AWS 注入強勁成長動力

根據巴克萊的分析，Anthropic 對 AWS 的營收貢獻正快速增長。目前，Anthropic 為 AWS 的增長貢獻率約為 1%。然而，隨著未來 Claude 5 模型的訓練展開，加上現有的模型推理營收，Anthropic 單獨為 AWS 帶來的季度增長貢獻率可能飆升至 4%。

Anthropic 的 API 業務表現尤其亮眼，其規模和增速據稱已超越競爭對手 OpenAI。報告預測，Anthropic 的 API 業務收入將從 2024 年的 5.12 億美元，在 2025 年激增至 39.07 億美元，年增長率高達 662%。相較之下，OpenAI 的 API 業務同期預計僅增長 80%。這項強勁的業務表現預計將在 2025 年為 AWS 帶來約 16 億美元的推理收入。

此一增長主要由 AI 整合開發環境 (IDE) 應用的爆發式需求所驅動，如 Cursor 等 AI 程式設計工具的普及。

巴克萊估算，平均每位 Cursor Pro 用戶每月就能為 AWS 貢獻約 5 美元的收入。隨著 Anthropic 的年度經常性收入 (ARR) 預計將從 2025 年初的 10 億美元躍升至年底的 90 億美元，其對 AWS 的營收挹注將更加顯著。

第四季財報展望樂觀

基於 Anthropic 的潛在貢獻，巴克萊預計 AWS 在第四季度的收入增長，有望超出市場普遍預期的 18% 約兩個百分點。

分析師模型假設，AWS 的非 AI 工作負載將維持過去幾季 14% 至 16% 的穩定年增長，而 Anthropic 帶來的額外貢獻，特別是 Claude 5 的預訓練 (預計貢獻 1.5%)，將顯著提升整體增長率。

為了支持 AI 業務的高速發展，AWS 也正積極擴張其 AI 計算能力。報告估計，到 2025 年底，AWS 可能擁有超過 100 萬個 H100 等級的 AI 運算單元，這對於支持像 Anthropic 這樣快速成長的合作夥伴至關重要。

合作關係中的潛在裂痕與挑戰

儘管合作前景看好，但報告也點出 AWS 與 Anthropic 之間的關係並非毫無隱憂。有跡象顯示，雙方的合作可能開始出現一些摩擦。

首先，業界傳出對於透過 AWS Bedrock 平台存取 Anthropic 模型感到不滿的聲音，這被視為雙方關係可能出現裂痕的警訊。其次，更令人關注的是客戶的流動。例如，Anthropic 最大的 IDE 客戶之一 Cursor，近期已將其服務的預設模型轉為 OpenAI 的 GPT-5 API。雖然用戶仍可手動切換回 Anthropic 的模型，但這種轉變挑戰了其收入流的可持續性。