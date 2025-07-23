鉅亨網新聞中心 2025-07-23 16:20

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亞馬遜雲科技（AWS）上海 AI 研究院，作為 AWS 在海外的最後一個研究院，近日傳出正式解散的消息，引發業界廣泛關注。此舉不僅標代表該研究院近六年發展歷程的結束，也引發了外界對亞馬遜全球戰略調整以及 AI 人才流向的熱烈討論。

AWS亞馬遜上海AI研究院突傳解散 人才流向成焦點。(圖:shutterstock)

AWS 亞馬遜雲科技上海 AI 研究院首席應用科學家王敏捷 22 日在其朋友圈發布了研究院解散的通知。他在文中感慨，近 6 年的帶隊時光，恰逢外企研究院的「黃金週期」，使其有幸成為 AWS 亞太地區最年輕的首席應用科學家。此消息一出，立即在科技圈內引起波瀾。

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針對研究院解散一事，亞馬遜發言人 23 日表示：「經過對公司組織、發展重點及未來戰略方向的深入評估，我們決定對亞馬遜雲科技部分團隊進行人員精簡。對我們來說做出這些決定是非常艱難的，我們將全力支持員工順利過渡。我們做出這些必要的決定，是為了持續投資、優化資源，為客戶帶來更多的創新。」

這份聲明暗示，此次解散是亞馬遜全球業務優化和資源重新配置的一部分，旨在將投資集中於更具戰略意義的領域。

AWS 上海人工智慧研究院於 2018 年秋季成立，隸屬於亞馬遜雲科技機器學習部門。回顧其成立之初，2018 年 9 月 17 日，在世界人工智慧大會上，亞馬遜 AI 研究院作為全球人工智慧創新計畫的一部分在上海簽約落戶，旨在集聚全球頂尖 AI 人才，參與並發展開源深度學習框架生態系統。

當時的報導指出，研究院將由上海紐約大學電腦科學系和紐約大學全球網路教授張崢負責，他在大規模分散式運算理論與實務、及其與機器學習的交叉領域擁有豐富經驗。

研究院成立時，AWS 曾表示將引進多位頂尖專家，包括卡內基美隆大學機器學習科學家 Alex Smola、加州理工學院教授 Pietro Perona 和 Allen E. Puckett，以及加州大學洛杉磯分校電腦科學教授 Stefano Soatto 和 AWS 機器學習首席科學家李沐等。

AWS 副總裁斯瓦米 · 西瓦蘇布拉馬尼娜（Swami Sivasubramanian）當時強調，研究院的成立將與 AWS 中國團隊、產業界和學術界密切協作，共同推動人工智慧的民主化，讓先進的 AI 和機器學習技術惠及所有人。

在過去的幾年裡，AWS 上海 AI 研究院主要關注以下幾個方面：開發和貢獻開源項目，其中廣受歡迎的 DeepGraphLibrary (DGL) 框架便是其重要成果之一；進行圖神經網路（GNNs）領域的基礎研究及其應用；透過亞馬遜雲科技的服務（如 SageMakerDGL 和 NetpuneML 等）賦能客戶；以及積極地與學術界進行相關合作。