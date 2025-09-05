中國央行今啟動1兆元買斷式逆回購 專家：本月可望二度操作 實現「加量續作」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 08:15

中國人民銀行今 (5) 日起透過固定數量、利率招標、多重價位中標的方式，開展規模為 1 兆元 (人民幣，下同) 的買斷式逆回購操作，操作期限為 3 個月，此次操作旨在維持銀行體系流動性充裕，應對近期市場資金面收緊壓力。

（圖：Shutterstock）

據悉，今日恰逢 1 兆元 3 個月期買斷式逆回購到期，因此本次操作屬於等量續作。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，此舉是對到期資金的常規對沖，有助於保持市場流動性總量穩定。而招募首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼則表示，雖然近期市場流動性整體保持平穩，但短期資金面已出現趨緊預期，特別是受政府公債密集發行，以及商業銀行同業存單集中到期的疊加影響。

數據顯示，9 月商業銀行同業存單到期量高達 3.5 兆元，為今年第二高規模，加上中長期政府債券發行處於高峰期，市場對流動性的需求明顯增加。

多位業內專家預測，中國央行將延續今年 6 月以來的買斷式逆回購「加量續作」模式，以持續向市場注入流動性。

中信證券首席經濟學家明明指出，為確保流動性合理充裕，中國央行很可能繼續採取淨投放策略，維持市場資金面平穩。

此外，9 月還有 3000 億元 6 個月期買斷式逆回購即將到期，業內普遍預估中國央行將在本月再次啟動 6 個月期買斷式逆回購操作，甚至不排除超額續作的機會。

與此同時，9 月到期的中期借貸便利 (MLF) 規模為 3000 億元，市場預期央行亦將採取小幅淨投放或加量續作的方式，綜合運用 MLF 與買斷式逆回購等工具，進一步投放中期流動性。

董希淼認為，中國央行將在 9 月中再次進行 6 個月期買斷式逆回購操作，並結合逆回購、MLF 等多種貨幣政策工具，精準調節中短期流動性，確保金融體系運行平穩，特別是滿足政府債券發行對資金的需求。

他進一步指出，中國央行近年在流動性管理上已形成多層次操作框架，透過逆回購調節短期流動性，利用買斷式逆回購與 MLF 加強中短期流動性供應，並透過降準等工具釋放長期流動性。

展望未來，業內人士普遍預期，為進一步優化流動性期限結構，中國央行可能在今年第三、四季再度實施降準，並適時恢復國債買賣操作。