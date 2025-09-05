鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-05 09:29

亞馬遜衛星網路業務迎首個航空公司客戶，挑戰馬斯克星鏈。（圖：Shutterstock）

據美國《CNBC》周四（4 日）報導，這家總部位於紐約的航空公司，同意在約四分之一的機隊上引入柯伊伯衛星網路，部分乘客將從 2027 年開始體驗這項服務。不過，協議具體條款尚未揭露。

捷藍航空此次選擇柯伊伯，意味著衛星網路賽道競爭再度升級。由全球首富馬斯克旗下 SpaceX 經營的「星鏈」（Starlink），目前在市場上佔據主導地位，藉助持續擴張的全球網路，不斷蠶食市場份額。

星鏈已在近地軌道部署超過 8,000 顆衛星，為全球客戶提供高速網路接入，服務對象既包括家庭用戶，也涵蓋企業客戶，例如農機製造商迪爾、美國聯合航空。

相較之下，柯伊伯正努力銷售未來的網路容量，最終計畫是建成大約 3,200 顆衛星的在軌星座。

聯合航空去年選擇星鏈為整個機隊提供機上網路服務，引發業界關注。

相比之下，捷藍採取不同策略。至少在現階段，該公司大多數飛機仍將繼續使用長期合作夥伴 Viasat 公司的網路。

捷藍航空總裁 Marty St. George 表示：「這是以客戶為導向的決定。」該公司早在 2013 年就開始為乘客提供免費機上 Wi-Fi，並將在柯伊伯和 Viasat 的支持下繼續保持免費政策。

George 說，亞馬遜的技術「絕對讓我們保持領先」，因為新服務預計能提供更穩定、更高速、延遲更低的網路體驗。