傳輝達考慮730億美元收購聯發科？ 業界指不可能原因有三點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-04

英國媒體 Techradar 報導，聯發科 (2454-TW) 與輝達 (NVDA-US) 合作開發超級晶片 GB10，雙方技術高度互補、合作關係緊密，也讓外界猜測輝達可能考慮以 730 億美元收購聯發科。

左至右聯發科執行長蔡力行、輝達執行長黃仁勳。(鉅亨網資料照)

對此傳言，公司不予回應，業界則認為，此為臆測，不僅併購價格過低，還需面臨監管機關的嚴格審查，包括台灣與中國都不太可能放行，加上輝達現階段已經轉型為 AI 基礎建設公司，逐步從晶片端走向系統端，若收購聯發科對系統端的效益相對有限。

外媒指出，GB10 結合聯發科 CPU 及記憶體設計能力與輝達 GPU 設計優勢，輝達借助聯發科在系統級晶片 (SoC) 方面的經驗，已經向外界展示如何將其 Blackwell GPU 與業界標準介面及協定緊密整合到高效封裝之中。

外媒分析，這次合作進一步強化雙方關係，也讓市場臆測未來可能出現更深度的策略合作。不過，輝達過去曾於 2022 年嘗試以 400 億美元收購 Arm，卻因監管機關以壟斷疑慮否決，最終無疾而終。若真要收購聯發科，恐將面臨相同的挑戰。

業界人士指出，若輝達真有收購意圖，730 億美元恐不足以打動股東與管理層。過往半導體產業的大型併購案，收購溢價往往至少需達雙位數百分比，甚至高於市價數倍。因此，以現行市值推估的併購價碼，很難獲得聯發科內部同意。

再者，聯發科與中國智慧型手機產業有長期深厚合作，中國政府亦不樂見台灣核心 IC 設計公司落入美國科技巨頭之手。若牽涉國際競爭格局，北京當局勢必強烈反對，將成為另一大障礙。

另外，輝達現階段早已轉型成 AI 基礎建設公司，公司核心能力從晶片端走向系統端，合作的供應鏈也從過往的晶圓廠、封測廠，擴大至散熱廠、PCB 廠，產業生態鏈早已不盡相同，若收購聯發科恐對輝達在系統端的效益相對有限。