川普又輸了？政府凍結哈佛大學20億美元資助 法官判非法

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-04 08:38

美國波士頓聯邦地區法官 Allison Burroughs 周三（3 日）判定，川普政府凍結哈佛大學超過 20 億美元聯邦資助的行為非法，且以後不能再切斷這所常春藤盟校的研究經費。

川普政府凍結哈佛大學20億美元資助，法官判非法。（圖：Shutterstock）

該法官表示，川普政府在 4 月暫停哈佛大學一系列研究經費，沒有遵循正當程序，且侵犯哈佛大學的言論自由權。這一認定象徵哈佛大學取得重大法律勝利。

作為背景，今年 4 月，哈佛大學拒絕滿足川普政府反猶太主義特別工作組提出的一系列要求後，聯邦政府與這所常春藤盟校之間的緊張關係持續升級。川普政府更以哈佛大學未充分解決校園反猶太主義問題為由，削減逾 20 億美元聯邦資助。

數月以來，川普政府和哈佛大學一直在就恢復研究經費進行談判，並試圖結束白宮與美國歷史最悠久、最富有的大學之間多方面衝突。

與此同時，哈佛提起訴訟，稱川普政府是在報復，侵犯言論自由權。7 月 21 日，哈佛大學告川普政府非法凍結聯邦資金一案在波士頓聯邦地區法院舉行聽證會。

美國前總統歐巴馬任命的 Burroughs 指出，共和黨總統打擊反猶主義的做法正確，哈佛大學長時間容忍仇恨行為犯了錯誤。但她強調，打擊反猶太主義並不是政府的真正目的，官員想向哈佛施壓，要求哈佛接受他們的要求，這違反了美國憲法第一修正案規定的言論自由權。

在最新判決中，她禁止政府終止或凍結向哈佛大學提供的任何額外聯邦資金，並禁止政府繼續扣留現有撥款或拒絕在未來向哈佛大學提供新的資金。

美國白宮發言人休斯頓（Liz Huston）當天發表聲明，稱哈佛大學未能保護學生免受侵擾，並允許歧視在校園肆虐多年，哈佛大學沒有憲法賦予的獲得納稅人資金的權利，並且未來仍然沒有資格獲得資助。休斯頓表示，美國政府將提出上訴。