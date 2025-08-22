鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為10.37元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.05元，其中最高估值2.02元，最低估值0.56元，預估目標價為10.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|3.18
|4.16
|4.93
|最低值
|0.56(0.76)
|0.93
|1.56
|2.02
|平均值
|1.17(1.25)
|1.99
|2.74
|3.45
|中位數
|1.05(1.15)
|2.14
|2.68
|3.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,833.40億
|1,993.97億
|2,073.02億
|2,143.96億
|最低值
|1,657.11億
|1,729.75億
|1,781.35億
|1,906.00億
|平均值
|1,754.70億
|1,852.63億
|1,913.65億
|2,049.91億
|中位數
|1,752.09億
|1,853.95億
|1,913.14億
|2,076.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
