鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.62元，預估目標價為128.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.52元上修至4.62元，其中最高估值5.7元，最低估值3.69元，預估目標價為128.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.7(5.7)
|8.87
|8.06
|最低值
|3.69(3.69)
|4
|4.84
|平均值
|4.65(4.63)
|5.63
|6.21
|中位數
|4.62(4.52)
|5.39
|6.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.96億
|75.06億
|79.70億
|最低值
|68.65億
|69.42億
|70.74億
|平均值
|70.04億
|72.92億
|75.84億
|中位數
|69.91億
|73.06億
|76.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
