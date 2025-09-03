鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-1.26元，預估目標價為16.00元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.22元下修至-1.26元，其中最高估值-0.95元，最低估值-1.58元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.95(-0.95)
|-0.94
|-0.01
|0.73
|最低值
|-1.58(-1.58)
|-2.02
|-1.94
|-0.87
|平均值
|-1.27(-1.23)
|-1.41
|-1.14
|-0.22
|中位數
|-1.26(-1.22)
|-1.3
|-1.29
|-0.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4,720萬
|5.65億
|11.88億
|19.88億
|最低值
|217萬
|224萬
|5,600萬
|7.04億
|平均值
|2,015萬
|1.03億
|4.20億
|12.24億
|中位數
|1,950萬
|3,013萬
|4.22億
|11.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|-0.24
|營業收入
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
|2,905萬
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
