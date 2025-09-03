search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-1.26元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.22元下修至-1.26元，其中最高估值-0.95元，最低估值-1.58元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.95(-0.95)-0.94-0.010.73
最低值-1.58(-1.58)-2.02-1.94-0.87
平均值-1.27(-1.23)-1.41-1.14-0.22
中位數-1.26(-1.22)-1.3-1.29-0.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4,720萬5.65億11.88億19.88億
最低值217萬224萬5,600萬7.04億
平均值2,015萬1.03億4.20億12.24億
中位數1,950萬3,013萬4.22億11.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.76-1.26-1.425.23-0.24
營業收入2,380萬5,529萬6,128萬1.25億2,905萬

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

