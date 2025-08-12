鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調升至17元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)提出目標價估值：中位數由16.5元上修至17元，調升幅度3.03%。其中最高估值19元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Roivant Sciences Ltd評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Roivant Sciences Ltd今(12日)收盤價為11.535元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.22元，預估目標價為16.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調升至16.5元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調降至16元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調降至16元，幅度約3.03%
下一篇