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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調降至16元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)提出目標價估值：中位數由16.5元下修至16元，調降幅度3.03%。其中最高估值18元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Roivant Sciences Ltd評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Roivant Sciences Ltd今(26日)收盤價為11.4元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲1.86%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ROIV市場預估目標價

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