據《路透》引述兩位知情人士消息報導，OPEC + 將在周日 (7 日) 的會議上考慮進一步提高石油產量，以期重新奪回市場份額。

搶占市場優先？OPEC+周日會議或將提早1年結束減產協議(圖:shutterstock)

消息傳出後，全球基準布蘭特原油期貨一度下跌 1.8%，延續了此前的跌勢。

如果產量再次增加，OPEC + 將開始解除第二輪減產協議，即每日減產約 165 萬桶，占全球需求的 1.6%，比原計畫提前了 1 年多。 OPEC + 的整體產量，約占全球石油產量的一半。

8 個 OPEC + 成員國將於周日舉行線上會議，決定 10 月的產量。一些分析師和一位 OPEC + 消息人士表示，OPEC + 也有可能在 10 月暫停增產。這位 OPEC + 消息人士表示，最終決定尚未做出。

先前，為了應對來自美國、巴西和加拿大等非 OPEC 成員國的供應增長，OPEC+ 已加速取消其每日 220 萬桶的自願性減產措施。僅在 2025 年 9 月，OPEC + 就向市場注入了每日 54.7 萬桶的產量。

另一方面，美國原油庫存的意外飆升，也造成油市動盪。最近一周內，美國原油庫存增加了 1230 萬桶，遠超市場預期，導致投機性淨多頭部位減少了 15%。

二疊紀盆地的產量超過了煉油廠的加工能力，是造成此次庫存過剩的主因，此舉更將西德州中級原油 (WTI) 期貨推向了創紀錄的淨空頭部位。例如，2025 年 8 月這次的庫存數據公佈後，WTI 價格應聲下跌 1.47%。