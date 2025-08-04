鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-04 04:00

‌



石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 周日 (3 日) 在最新會議中做出關鍵決策，宣布將於 9 月每日增產 54.7 萬桶原油，以加速完成 2023 年 8 個成員國合計每日 220 萬桶減產規模的反向調整。

川普施壓俄油遇阻？OPEC+同意9月增產54.7萬桶 戰略大轉向震撼全球原油市場（圖：Shutterstock）

在美國持續向印度施壓，要求印度停止購買俄羅斯石油的背景下，OPEC + 的 8 個成員國周日舉行簡短的線上會議，僅開會 16 分鐘便達共識，顯示 OPEC + 在策略轉向上的高度協調性。

‌



OPEＣ+ 在會後發表的聲明中把增產歸因於經濟需求健全，以及石油庫存較低。這一增產計畫標誌著 OPEC + 戰略重心從維護油價向搶佔市場份額的重大轉變。

沙烏地阿拉伯與合作夥伴希望藉助夏季需求旺季和地緣政治緊張局勢，奪回被美國頁岩油等競爭對手侵蝕的市場空間。

數據顯示，沙烏地阿拉伯 8 月產量配額已達每日 975.6 萬桶，接近兩年來高點。值得關注的是，阿拉伯聯合大公國將獲得額外配額逐步提升，反映產油國內部利益分配的動態調整。

儘管當前決策聚焦短期供應擴張，OPEC + 對未來行動保持彈性空間。

三位知情代表透露，OPEC + 對每日大約 166 萬桶的暫停產能 (原定 2026 年底解禁) 持開放態度，恢復與否將取決於市場基本面變化，並打算 9 月 7 日召開後續會議評估。

OPEC + 高官強調，該產油國聯盟保留隨時暫停增產或改變政策的彈性，顯示 OPEC + 謹慎平衡市場供需的戰略思維。

OPEC + 此輪增產正值全球原油市場面臨結構性過剩壓力。根據 IEA 預測，隨著美國、加拿大等非 OPEC 產油國供應增加，今年第四季將出現每日 200 萬桶的供過於求。

華爾街機構預估今年底國際油價將跌至每桶 60 美元區間，布蘭特期油價格上周回落至每桶 70 美元下方，今年來累跌 6.7%。

分析師示警，儘管初期實際增產量因部分成員國補償性減產而低於承諾值，但隨著季節性需求消退，市場失衡風險將顯著加劇。

此外，地緣政治因素為 OPEC + 決策增添複雜性。美國總統川普持續施壓俄國能源出口，威脅對俄石油客戶徵收次級關稅，此舉與其降低油價的政策目標形成矛盾。

俄國副總理諾瓦克近期訪問沙烏地阿拉伯與沙國能源大臣會晤強化雙邊協調，被視為 OPEC + 會前穩定聯盟內部共識的重要舉措。

OPEC + 官員坦言，加速供應恢復既為懲戒超產成員，亦包含安撫美國政治壓力的考量。