川普政府以國家安全為名，對全球徵收高額關稅，此舉引發的法律訴訟正將美國最高法院推向一個關鍵時刻。

最高法院成川普關稅最終戰場 總統權力vs國會權責大對決。

這場爭端的核心，在於總統在何種程度上可以行使單方面權力，繞過國會立法程序。儘管川普政府先前在下級法院屢次受挫，但白宮樂觀預期，由保守派佔多數的最高法院將支持其權力主張，這場法律戰也將最終在此處獲得解決。

川普上任後，不斷透過宣布「緊急狀態」來擴大行政權力，藉此迴避正常的立法程序。例如，他以國家安全和打擊鴉片類藥物走私為由，對多國商品祭出高關稅，引發全球貿易市場動盪。

這些關稅措施在美國下級法院面臨嚴峻挑戰，共有 15 位法官審理相關案件，其中 11 位認為川普的行為缺乏法律依據。最引人注目的裁決來自美國聯邦巡迴上訴法院，該法院駁回了川普的關稅措施，並給予白宮在 10 月中旬前向最高法院提出上訴的最後期限。

白宮對此仍抱持信心，因為在過去的訴訟中，川普政府已多次向最高法院尋求臨時協助，而最高法院也頻繁批准其緊急請求，包括解僱聯邦官員、驅逐移民以及將跨性別軍人逐出軍隊等，即使這些命令通常是臨時性的，但也給了白宮足夠的時間來執行其政策。

然而，這場關稅訴訟的結果可能不如白宮預期般容易預測。川普的關稅政策打破了共和黨長期以來支持自由貿易的正統觀念，同時他選擇以行政行動而非立法來實施，也為法律挑戰留下了漏洞。

值得注意的是，挑戰這些關稅的陣營不僅限於進步派團體，還包括小型企業、行業協會和右翼倡導團體。他們所依據的法律原則，正是最高法院過去用來推翻拜登政府政策時所引用的「越權行為」。

此案的關鍵核心，很可能是最高法院所創造的「重大問題原則」。該原則旨在防止總統在未經國會明確授權下，執行具有巨大經濟和政治影響力的深遠政策。

過去，最高法院曾多次引用該原則，否決了拜登政府的學生貸款減免、暫停驅逐租客令等政策。首席大法官約翰 · 羅伯茨在 2022 年的一項裁決中也寫道，該原則適用於審查「具有巨大經濟和政治意義」的政策。

這起關稅案將迫使最高法院面對其判例中相互矛盾的兩種傾向：一方面試圖劃定界限，防止總統侵犯國會立法職能；另一方面又試圖消除妨礙總統充分行使憲法權力的障礙。

馬里蘭大學法學教授馬克 · 格雷伯指出，最高法院可能對川普的關稅立場持批判態度，因為川普引用的法律並未提及關稅，也無先例顯示總統能以此法應對毒品走私等長期問題。格雷伯認為，當國會意圖明確時，法院有時會抵制川普的權力主張。

川普為徵收關稅所引用的 1977 年法律《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未提及關稅，在其之前也從未有總統援引該法作為徵收進口稅的理由。

儘管美國上訴法院的一名法官曾在異議意見書中指出，該法律的寬泛措辭為總統提供了靈活的工具，但這仍為最高法院審議此案留下了充足的空間。