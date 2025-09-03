search icon



全球韭菜風向球？韓散戶狂賣特斯拉6.57億美元五年多最大規模 改抱加密貨幣為哪樁？

鉅亨網編譯陳韋廷


最新數據顯示，南韓散戶正以空前速度拋售特斯拉 (TSLA-US) 股票，並將資金轉向加密貨幣等高波動性資產，反映市場投資偏好出現重大轉變。

cover image of news article
全球韭菜風向球？韓散戶狂賣特斯拉6.57億美元規模創五年多之最 改抱加密貨幣為哪樁？（圖：Shutterstock）

根據《彭博資訊》最新估算，南韓散戶 8 月淨賣超價值 6.57 億美元的特斯拉股票，創下自 2019 年初以來單月最大資金外流紀錄，過去四個月累計撤資金額更多達 18 億美元，顯示投資人對這家電動車龍頭的信心正快速消退。


與此同時，追蹤特斯拉表現的兩倍槓桿型 ETF(TSLL-US) 」也在上月淨流出 5.54 億美元，創 2024 年初以來最大單月減持幅度。這波資金大遷徙的背後凸顯出南韓散戶對特斯拉長期累積的失望情緒。

33 歲的南韓散戶 Han Jungsu 指出，他自 2019 年起持有特斯拉股票，但今年已選擇清倉轉向其他具上漲潛力的標的。「特斯拉過去有很多令人振奮的故事，但現在已無法打動人心，特別是在 AI 領域未能取得領先地位。」

值得關注的是，撤離特斯拉的資金正大舉湧入加密貨幣相關資產，其中專注於以太幣應用的 Bitmine Immersion(BMNR-US) 上月「吸金」2.53 億美元，成為資金轉移的焦點。

Bitmine Immersion 因推出以太幣財庫平台，被市場視為「以太幣代理股」，吸引追求高波動性投機機會的散戶青睞。

研究機構 Vanda Research 分析指出，Bitmine Immersion 不僅在南韓市場熱銷，在美國同樣獲得極高關注，其投資人情緒指數高達 98.4%，超越其他所有標的，顯示全球散戶對高動能資產的偏好具高度一致性。

儘管出現創紀錄的資金外流，特斯拉目前仍是南韓散戶持有最多的海外股票，總市值約 219 億美元，遠超過排名第二的輝達與第三的 Palantir。

然而，投資人的忠誠度已明顯出現裂痕。Vanda Research 數據顯示，即便在美國市場，散戶對特斯拉的淨買入金額也已低於領頭羊輝達的一半，且投資情緒「顯著惡化」，預示這股資金轉向趨勢可能持續發酵。

