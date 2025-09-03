全球韭菜風向球？韓散戶狂賣特斯拉6.57億美元五年多最大規模 改抱加密貨幣為哪樁？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-03 10:30

‌



全球韭菜風向球？韓散戶狂賣特斯拉6.57億美元規模創五年多之最 改抱加密貨幣為哪樁？（圖：Shutterstock）

根據《彭博資訊》最新估算，南韓散戶 8 月淨賣超價值 6.57 億美元的特斯拉股票，創下自 2019 年初以來單月最大資金外流紀錄，過去四個月累計撤資金額更多達 18 億美元，顯示投資人對這家電動車龍頭的信心正快速消退。

‌



33 歲的南韓散戶 Han Jungsu 指出，他自 2019 年起持有特斯拉股票，但今年已選擇清倉轉向其他具上漲潛力的標的。「特斯拉過去有很多令人振奮的故事，但現在已無法打動人心，特別是在 AI 領域未能取得領先地位。」

值得關注的是，撤離特斯拉的資金正大舉湧入加密貨幣相關資產，其中專注於以太幣應用的 Bitmine Immersion(BMNR-US) 上月「吸金」2.53 億美元，成為資金轉移的焦點。

Bitmine Immersion 因推出以太幣財庫平台，被市場視為「以太幣代理股」，吸引追求高波動性投機機會的散戶青睞。

研究機構 Vanda Research 分析指出，Bitmine Immersion 不僅在南韓市場熱銷，在美國同樣獲得極高關注，其投資人情緒指數高達 98.4%，超越其他所有標的，顯示全球散戶對高動能資產的偏好具高度一致性。

儘管出現創紀錄的資金外流，特斯拉目前仍是南韓散戶持有最多的海外股票，總市值約 219 億美元，遠超過排名第二的輝達與第三的 Palantir。