3600美元只是起點！大摩瑞銀等投行齊聲看多黃金 專家：Fed降息後60天內將續走漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導


受投資人普遍預期聯準會 (Fed) 本月中旬將降息，以及各國央行對黃金的持續強勁需求推動，紐約黃金期貨價格周二 (2 日) 漲破每盎司 3600 美元，創下歷史新高，黃金現貨價格(XAUUSDOZ) 也一路飆升突破每盎司 3,533 美元，同樣刷新歷史紀錄。黃金市場在經歷四個月橫盤整理後迎來突破性上漲，引發市場廣泛關注。

cover image of news article
3600美元只是起點！大摩瑞銀等投行齊聲看多黃金 專家：Fed降息後60天內將續走漲（圖：Shutterstock）

倫敦現貨黃金在亞洲交易時段周二率先突破 3500 美元重要心理關口，一度漲高至 3508.49 美元，連 6 日走漲，而紐約商品交易所的黃金白銀期貨也同步發力，盤中雙雙創下歷史新高，其中白銀與倫敦現貨 (XAGUSDOZ) 價格均攀升至 2012 年以來的最高水準。


此外，上海期貨交易所的滬金主力 2510 合約周二收盤報每克 804.32 元，上漲 1.21%，滬銀主力 2510 合約更大漲 2.33%，報每公斤 9824 元，刷新該品種上市以來的新高。

多家國際金融機構對黃金後市持樂觀態度，認為在 Fed 降息預期不斷強化的背景下，貴金屬市場可望開啟新一輪上漲週期。摩根士丹利在最新報告中將金價年底目標上調至 3800 美元，顯示出對黃金中長期走勢的強烈信心。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，市場目前預期 Fed 本月按兵不動機率僅為 10.3%，而降息 1 碼機率高達 89.7%。此外，10 月降息 1 碼跟 2 碼的綜合機率超過九成，顯示市場對 Fed 寬鬆政策的預期持續升溫。

儘管黃金白銀攜手創歷史新高，但中國黃金相關概念股在經歷周一 (1 日) 大漲後，隔日整體呈開高走低態勢，個股表現分化，其中白銀有色、西部黃金等個股強勢漲停。黃金股 ETF 年內漲幅已達驚人的 66.24%，中國現貨金價今年來也漲超 33%，白銀現貨漲幅更超過 40%。

分析師指出，本輪貴金屬上漲主要受到宏觀政策預期與地緣政治風險的雙重推動。中信期貨認為，Fed 主席鮑爾近期釋放鴿派訊號，令市場對 9 月重啟降息預期不斷強化，同時，美國政治不確定性上升，尤其是圍繞 Fed 獨立性的擔憂，進一步推升黃金避險需求。

此外，美國地質調查局擬將白銀列為關鍵礦產，引發市場對可能加徵關稅的擔憂，也成為白銀價格走強的催化因素。

建信期貨研究員何卓喬表示，金價一旦突破 3500 美元的關鍵阻力位置，將有望開啟一輪持續性上漲，而白銀因具備更強的工業屬性，漲幅甚至可能超越黃金

展望後市，華源證券分析師田源提醒，接下來兩星期必須密切關注一系列關鍵經濟數據，包括周四 (4 日) 美國 8 月 ADP 就業人數、隔日的失業率與非農就業數據，以及下周四(11 日)CPI 數據，這些都將直接影響市場對 Fed 政策的預期。

瑞銀 (UBS) 在最新策略報告中指出，低利率、疲軟經濟及地緣政治風險將令黃金作為資產配置多元化工具的角色更加突出，預計未來幾季金價仍將持續刷新高點。

摩根士丹利也強調，黃金與美元的負相關性仍是核心定價邏輯，若美元繼續走弱，將有利於貴金屬價格走勢。歷史數據亦顯示，每次降息週期開啟後，黃金白銀往往在隨後兩個月內迎來顯著上漲，為當前市場提供了重要的參考基礎。

金價白銀Fed降息預期央行增持

