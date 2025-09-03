鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-03 09:10

受投資人普遍預期聯準會 (Fed) 本月中旬將降息，以及各國央行對黃金的持續強勁需求推動，紐約黃金期貨價格周二 (2 日) 漲破每盎司 3600 美元，創下歷史新高，黃金現貨價格(XAUUSDOZ) 也一路飆升突破每盎司 3,533 美元，同樣刷新歷史紀錄。黃金市場在經歷四個月橫盤整理後迎來突破性上漲，引發市場廣泛關注。

3600美元只是起點！大摩瑞銀等投行齊聲看多黃金 專家：Fed降息後60天內將續走漲（圖：Shutterstock）

倫敦現貨黃金在亞洲交易時段周二率先突破 3500 美元重要心理關口，一度漲高至 3508.49 美元，連 6 日走漲，而紐約商品交易所的黃金與白銀期貨也同步發力，盤中雙雙創下歷史新高，其中白銀與倫敦現貨 (XAGUSDOZ) 價格均攀升至 2012 年以來的最高水準。

‌



此外，上海期貨交易所的滬金主力 2510 合約周二收盤報每克 804.32 元，上漲 1.21%，滬銀主力 2510 合約更大漲 2.33%，報每公斤 9824 元，刷新該品種上市以來的新高。

多家國際金融機構對黃金後市持樂觀態度，認為在 Fed 降息預期不斷強化的背景下，貴金屬市場可望開啟新一輪上漲週期。摩根士丹利在最新報告中將金價年底目標上調至 3800 美元，顯示出對黃金中長期走勢的強烈信心。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，市場目前預期 Fed 本月按兵不動機率僅為 10.3%，而降息 1 碼機率高達 89.7%。此外，10 月降息 1 碼跟 2 碼的綜合機率超過九成，顯示市場對 Fed 寬鬆政策的預期持續升溫。

儘管黃金與白銀攜手創歷史新高，但中國黃金相關概念股在經歷周一 (1 日) 大漲後，隔日整體呈開高走低態勢，個股表現分化，其中白銀有色、西部黃金等個股強勢漲停。黃金股 ETF 年內漲幅已達驚人的 66.24%，中國現貨金價今年來也漲超 33%，白銀現貨漲幅更超過 40%。

分析師指出，本輪貴金屬上漲主要受到宏觀政策預期與地緣政治風險的雙重推動。中信期貨認為，Fed 主席鮑爾近期釋放鴿派訊號，令市場對 9 月重啟降息預期不斷強化，同時，美國政治不確定性上升，尤其是圍繞 Fed 獨立性的擔憂，進一步推升黃金避險需求。

建信期貨研究員何卓喬表示，金價一旦突破 3500 美元的關鍵阻力位置，將有望開啟一輪持續性上漲，而白銀因具備更強的工業屬性，漲幅甚至可能超越黃金。

展望後市，華源證券分析師田源提醒，接下來兩星期必須密切關注一系列關鍵經濟數據，包括周四 (4 日) 美國 8 月 ADP 就業人數、隔日的失業率與非農就業數據，以及下周四(11 日)CPI 數據，這些都將直接影響市場對 Fed 政策的預期。

瑞銀 (UBS) 在最新策略報告中指出，低利率、疲軟經濟及地緣政治風險將令黃金作為資產配置多元化工具的角色更加突出，預計未來幾季金價仍將持續刷新高點。