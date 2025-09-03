宇樹科技Q4提IPO申請！港股機器人概念股應聲漲 相關ETF也狂吸金 微創機器人飆逾12%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-03 12:30

今 (3) 日港股機器人概念股早盤表現強勢，微創機器人(02252-HK) 、首程控股 (00697-HK) 等股分別大漲 12% 及近 6%，市場熱度迅速升溫，該族群走強主要受惠於近期行業一系列利好消息的密集釋放。

（圖：Shutterstock）

目前，人形機器人與機械自動化賽道正成為全球資本市場矚目的焦點，港股機器人概念股亦迎來新一輪的爆發契機。

深入行業層面，多家明星企業動作頻繁，進一步點燃市場熱情。中國知名機器人製造商宇樹科技周二 (2 日) 宣佈，預計今年 10 月至 12 月期間正式向證交所遞交上市申請文件，相關營運數據也將隨之公開。

依照宇樹科技近期披露的結構，去年該公司旗下四足機器人、人形機器人及組件產品的銷售額分別佔比約 65%、30% 及 5%，顯示該公司產品組合已逐漸多元化。

早在 7 月 18 日，中國證監會官網已顯示宇樹科技啟動上市輔導程序，由中信證券擔任輔導機構。

根據輔導備案資料，宇樹科技成立於 2016 年 8 月 26 日，註冊資本為 3.64 億元 (人民幣，下同)，實控人為創辦人王興興，個人持有公司 23.8216% 股權，並透過上海宇翼企業管理諮詢合夥企業控制 10.9414% 股權，合計掌控公司 34.763% 的決策權。

事實上，宇樹為此次 IPO 早已鋪路，不僅在今年 5 月 29 日完成公司更名，創辦人王興興也以執行長、科技長、董事及財務負責人等多重身份完成工商登記。

宇樹去年底已完成 C 輪融資，估值突破百億元，市場推測其最新估值落在 100 億至 150 億元之間。

今年初，宇樹機器人登上央視春晚舞台，一舉收穫中國民眾關注，包括美團、京東、阿里等在內的互聯網大廠紛紛入局投資，爭搶其股權，市場將宇樹視為下一個「大疆」，也帶動「宇樹概念股」一路上漲。

與此同時，樂動機器人、仙工智能、臥安機器人、雲跡科技等亦在今年相繼遞交港股 IPO 申請，優地機器人、節卡機器人、遨博機器人等也傳出等待 IPO 的消息，漢陽科技、雲鯨智能等則啟動 Pre-IPO 輪融資，整個產業迎來一股上市熱潮。

分析人士指出，資本市場對機器人賽道的熱捧，或許源於 FOMO 情緒下的卡位策略，但熱錢的持續湧入，也反映出投資人正加速配置心中的優質標的，行業競速已然啟動。