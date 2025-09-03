鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-03 07:54

俄羅斯和中國已簽署建設「西伯利亞力量 - 2」天然氣管線的備忘錄，管線建成後，俄羅斯將每年經蒙古國向中國運輸 500 億立方公尺的天然氣。

中俄蒙簽了，每年對華輸送500億立方公尺天然氣。（圖：新華社）

據《俄新社》、《塔斯社》報導，俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）執行長米勒周二（2 日）向記者宣布這一消息。

米勒表示：「基於俄中蒙領導人的公開聲明，三國今天（周二）簽署一項具有法律約束力的備忘錄，內容涉及修建途經蒙古國的『西伯利亞力量 - 2』天然氣管線和『東方聯盟』天然氣管線。」

他指出，這將使俄羅斯每年經蒙古國對華輸送 500 億立方公尺的天然氣，期限為 30 年。

《彭博》提到，米勒稱，天然氣價格將低於俄氣目前向歐洲客戶收取的費用。

米勒還提及，在俄羅斯總統普丁此次訪華框架內，俄氣與中國石油天然氣集團有限公司簽署了商業協議，雙方同意將「西伯利亞力量」輸氣管線的年輸送量從 380 億立方公尺增至 440 億立方公尺，並將「遠東」管線的年輸送量從 100 億立方公尺增至 120 億立方公尺。

另據蒙古國通訊社報導，中俄蒙三國元首周二同意將中俄蒙經濟走廊規劃延長 5 年至 2031 年，並同意建設從俄羅斯經蒙古國至中國的天然氣管線項目。

中俄能源合作是兩國務實合作的基石，能源貿易佔中俄貿易總額的比重保持在三分之一以上。普丁今年 1 月宣布，俄羅斯是中國原油、天然氣第一大進口來源國，中國也是俄羅斯能源資源最大消費國。

中俄 2006 年簽署《關於從俄羅斯向中國供應天然氣的諒解備忘錄》，兩國計劃修建東西兩條天然氣管線，其中西線天然氣管線（「西伯利亞力量 - 2」）計劃經過阿爾泰地區，預計全長 2,000 餘公里。

中俄東線天然氣管線已於 2019 年正式投產通氣，去年 12 月全線貫通，而西線管線建設至今尚無進展。