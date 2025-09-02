鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為29.67元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.87元，其中最高估值1.95元，最低估值0.45元，預估目標價為29.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.65
|3.44
|最低值
|0.45(0.45)
|0.65
|0.76
|平均值
|1.02(1.03)
|1.53
|1.96
|中位數
|0.87(0.9)
|1.49
|1.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|270.97億
|372.30億
|500.69億
|最低值
|161.31億
|174.92億
|187.02億
|平均值
|205.41億
|274.86億
|326.08億
|中位數
|192.74億
|270.24億
|325.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.71元
- 特斯拉正式發表Model Y L 但定價為何對齊理想i8？專家曝三大主因
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為35.90元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為36.02元
下一篇