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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為36.02元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.32元，其中最高估值1.95元，最低估值0.56元，預估目標價為36.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.95(1.95)2.753.89
最低值0.56(0.56)0.861.23
平均值1.33(1.34)1.92.39
中位數1.32(1.34)1.922.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值284.09億372.30億500.68億
最低值209.40億245.72億279.95億
平均值241.53億312.09億369.70億
中位數240.35億309.43億367.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.05-0.311.681.12
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億200.73億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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