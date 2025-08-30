鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.71元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.28元，其中最高估值1.95元，最低估值0.31元，預估目標價為32.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.65
|3.44
|最低值
|0.31(0.31)
|0.65
|0.76
|平均值
|1.18(1.17)
|1.72
|2.22
|中位數
|1.28(1.22)
|1.85
|2.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|284.09億
|372.30億
|500.68億
|最低值
|176.24億
|230.73億
|222.93億
|平均值
|224.64億
|297.62億
|355.37億
|中位數
|230.81億
|300.38億
|356.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
