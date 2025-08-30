search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.71元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共39位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.28元，其中最高估值1.95元，最低估值0.31元，預估目標價為32.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.95(1.95)2.653.44
最低值0.31(0.31)0.650.76
平均值1.18(1.17)1.722.22
中位數1.28(1.22)1.852.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值284.09億372.30億500.68億
最低值176.24億230.73億222.93億
平均值224.64億297.62億355.37億
中位數230.81億300.38億356.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.05-0.311.681.12
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億200.73億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

