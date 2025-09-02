鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏HUBB-US的目標價調升至462.5元，幅度約3.35%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安柏(HUBB-US)提出目標價估值：中位數由447.5元上修至462.5元，調升幅度3.35%。其中最高估值511元，最低估值417元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予安柏評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
安柏今(2日)收盤價為430.99元。近5日股價下跌3.35%，標普指數上漲0.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏(HUBB-US)EPS預估上修至17.8元，預估目標價為447.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏HUBB-US的目標價調升至447.5元，幅度約4.43%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為5.26元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為80.00元
下一篇