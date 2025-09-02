鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏HUBB-US的目標價調升至462.5元，幅度約3.35%

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安柏(HUBB-US)提出目標價估值：中位數由447.5元上修至462.5元，調升幅度3.35%。其中最高估值511元，最低估值417元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予安柏評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。

安柏今(2日)收盤價為430.99元。近5日股價下跌3.35%，標普指數上漲0.33%短期股價無明顯表現。

