鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏(HUBB-US)EPS預估上修至17.8元，預估目標價為447.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安柏(HUBB-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.42元上修至17.8元，其中最高估值18.13元，最低估值17.4元，預估目標價為447.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.13(17.59)
|20.44
|23.05
|25.93
|最低值
|17.4(17.12)
|19
|17.61
|25.93
|平均值
|17.76(17.43)
|19.27
|20.63
|25.93
|中位數
|17.8(17.42)
|19.15
|20.7
|25.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.88億
|63.03億
|67.70億
|72.75億
|最低值
|57.93億
|61.41億
|64.59億
|72.75億
|平均值
|58.75億
|62.10億
|65.62億
|72.75億
|中位數
|58.75億
|62.04億
|65.09億
|72.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.43
|7.28
|10.07
|14.05
|14.37
|營業收入
|41.86億
|41.94億
|49.48億
|53.73億
|56.29億
詳細資訊請看美股內頁：
安柏(HUBB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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