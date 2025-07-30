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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏(HUBB-US)EPS預估上修至17.8元，預估目標價為447.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安柏(HUBB-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.42元上修至17.8元，其中最高估值18.13元，最低估值17.4元，預估目標價為447.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.13(17.59)20.4423.0525.93
最低值17.4(17.12)1917.6125.93
平均值17.76(17.43)19.2720.6325.93
中位數17.8(17.42)19.1520.725.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.88億63.03億67.70億72.75億
最低值57.93億61.41億64.59億72.75億
平均值58.75億62.10億65.62億72.75億
中位數58.75億62.04億65.09億72.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.437.2810.0714.0514.37
營業收入41.86億41.94億49.48億53.73億56.29億

詳細資訊請看美股內頁：
安柏(HUBB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHUBB

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