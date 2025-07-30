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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安柏HUBB-US的目標價調升至447.5元，幅度約4.43%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安柏(HUBB-US)提出目標價估值：中位數由428.5元上修至447.5元，調升幅度4.43%。其中最高估值511元，最低估值417元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予安柏評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀1位。

安柏今(30日)收盤價為427.33元。近5日股價下跌4.43%，標普指數上漲0.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HUBB市場預估目標價

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