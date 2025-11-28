香港大埔惡火 李嘉誠、馬雲、雷軍等大咖捐款
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
據《央視》報導，香港特區政府消防處周四（27 日）公布數據顯示，截至 22 時，香港新界大埔火災已造成 75 人遇難，另有 76 人受傷。。
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區行政長官李家超表示，目前香港新界大埔宏福苑起火的 7 棟大廈火災已經全部受控。
據《界面新聞》不完全統計，已有 40 多家企業、基金會及知名人士捐款捐物，合計捐款金額超過 6 億港元，協助救援與災後重建。
阿里巴巴集團 (09988-HK) (BABA-US) 宣布啟動首批捐款 2,000 萬港元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。同時阿里巴巴啟動應急救災響應機制，旗下菜鳥等業務正調動最近距離食物、被褥等應急物資，送往受災地，幫助有需要居民渡過難關。
李嘉誠基金會官網顯示，李嘉誠基金會即時撥出 3,000 萬港元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構。同時李嘉誠基金會將撥出額外 5,000 萬港元的後續支援計畫，幫助社區重建。
小米集團 (01810-HK) 創始人、董事長兼執行長雷軍周四上午在個人微博發文，宣布香港小米基金會捐贈 1,000 萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援。祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。
- 全球掀起搶銅潮，為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇