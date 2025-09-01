鉅亨網編輯林羿君 2025-09-01 23:01

就在印度總理莫迪訪問中國之際，美國總統川普發文表示，印度提出對美關稅降到零，但是為時已晚，印度早該在多年前就降低他們的關稅。

印度提議對美關稅降至零 川普冷嗆：為時已晚。(圖:shutterstock)

川普周一 (1 日) 在社群平台 Truth Social 發文寫到：「很少人知道，我們對印度之間的生意非常少，但他們對我們的生意卻非常多。換句話說，他們賣給我們大量商品，我們是他們最大的『客戶』，但我們賣給他們的卻很少。」

‌



川普認為，到目前為止，雙方之間完全是單方面的關係，而且已經持續了幾十年。原因在於，在此之前，印度對美國徵收的關稅高得離譜，是所有國家中最高的，以至於美國的企業根本無法進入印度市場銷售產品。這完全是一場單向的災難！

他還指出，印度的大部分石油和軍事產品都是向俄羅斯購買，從美國購買的很少。他們現在提出要將關稅降至零，但已經太晚了。他們本該在多年前就這樣做。這些是供人思考的簡單事實！

美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施在 8 月 27 日正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。

在美國宣布加徵關稅後，印度著名皮革加工中心坎普爾立即受到衝擊。當地工廠主要依賴美國出口，不少美國客戶已發出取消訂單的通知，導致部分工廠停工，仍在運作的業者則嘗試將產品轉向本地市場或出口至其他國家。

同樣受到重創的還有鑽石加工業。美國是印度鑽石最大的出口市場，年出口額約 90 億美元，佔比超過三分之一。如今，美國關稅上調使印度鑽石出口雪上加霜，部分加工廠只能削減採購與工時，甚至大幅降價以維持現金流。同時，許多工廠也計劃將加工業務轉移至其他被美國徵收較低稅率的國家。