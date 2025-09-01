鉅亨網編輯林羿君 2025-09-01 22:46

韓國媒體報導，北韓領導人金正恩周一 (1 日) 下午離開平壤前往北京參加九三閱兵，這是他罕見，將凸顯與中國和俄羅斯的關係。

金正恩搭防彈列車離開平壤 睽違6年訪問中國。(圖:shutterstock)

根據 SBS 電視台和韓聯社報導，金正恩周一搭乘專列離開，預計周二抵達北京。

這次訪問是金正恩自 2023 年在與俄羅斯與普丁會談以來的首次出國之行，也是自 2019 年 1 月以來首次訪問中國。金正恩預計將在北京與中國國家主席習近平和普丁一同觀看紀念戰爭結束 80 週年的閱兵式。

多年來，北京一直是北韓的主要支持者，為其提供經濟命脈，使其在美國和許多盟友持續對這個孤立國家實施制裁的情況下仍能勉強維持經濟運轉。近期，金正恩與俄羅斯的關係更加密切。美國和南韓官員表示，平壤已向莫斯科提供武器和部隊，以支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

金正恩與普丁及習近平同台，將凸顯三位領導人之間日益加強的關係，並釋放出他們願意更公開合作、挑戰由美國主導的國際規範的訊號。對金正恩而言，此行提升了北韓的外交地位，讓他能與世界上最具權力的領袖並肩而坐。

金正恩與習近平上一次面對面會晤是在 2019 年 6 月，當時習近平訪問平壤並呼籲實現朝鮮半島無核化。在那之前，金正恩曾在 10 個月內四度前往北京，以爭取中國支持他重整與美國及南韓的關係。

據北韓官方媒體週一報導，就在啟程前一天，金正恩視察了一座新導彈工廠，這一舉動凸顯了北韓在出訪前不斷提升的武器研發能力。

金正恩乘坐前往中國的豪華防彈列車，長期以來一直是北韓領導人（包括其父親與祖父）偏愛的交通方式。對於這個國際航線品質被評為世界最差之一的國家而言，這被視為一種相對安全又奢華的罕見出訪方式。