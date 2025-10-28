鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-28 13:00

俄羅斯總統普丁週一（28 日）在克里姆林宮會見北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）時，請她向北韓領導人金正恩轉達訊息，表示俄朝雙邊關係「一切按計畫進行」。

普丁會北韓外長：雙邊戰略夥伴關係「一切按計畫進行」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，普丁與金正恩去年簽署戰略夥伴條約，其中包括互助防衛協議。北韓已向俄羅斯派遣士兵、火砲彈藥及飛彈，以支援莫斯科在烏克蘭的軍事行動。

普丁向崔善姬表示：「我們在北京對我們的關係以及發展前景進行了詳細討論。」他指的是上個月在中國首都舉行的二戰亞洲勝利 80 週年慶典期間，他與金正恩的會談。

普丁補充說：「一切都按計畫進行。請向他（金正恩）轉達我的美好祝願。」

根據烏克蘭與南韓的估計，北韓已向烏克蘭戰場派遣超過一萬名士兵，以換取俄羅斯提供的經濟與軍事技術支援。

南韓情報機構 9 月估算，約有 2,000 名北韓士兵在戰鬥中喪生。

崔善姬週一亦與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科就雙邊關係及亞洲區域局勢進行討論。