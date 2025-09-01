鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.13元，預估目標價為29.48元

search icon



根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元上修至-0.13元，其中最高估值-0.02元，最低估值-0.65元，預估目標價為29.48元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.02(0.03)0.611.44
最低值-0.65(-0.65)-0.27-0.05
平均值-0.18(-0.17)0.230.55
中位數-0.13(-0.13)0.230.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.42億223.82億344.65億
最低值105.58億129.46億140.12億
平均值120.69億172.87億212.27億
中位數120.09億164.86億201.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.84-0.92-1.58-1.68-0.85
營業收入8.47億32.54億39.88億43.30億56.78億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

