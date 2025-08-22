鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.14元，預估目標價為27.55元
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.14元上修至-0.14元，其中最高估值0.03元，最低估值-0.65元，預估目標價為27.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.03(0.03)
|0.61
|1.44
|最低值
|-0.65(-0.65)
|-0.58
|-0.05
|平均值
|-0.18(-0.19)
|0.2
|0.53
|中位數
|-0.14(-0.14)
|0.21
|0.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.30億
|248.72億
|369.69億
|最低值
|105.58億
|129.41億
|140.12億
|平均值
|121.85億
|173.44億
|213.47億
|中位數
|120.49億
|168.23億
|201.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
