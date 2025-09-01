search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至8.72元，預估目標價為166.40元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.86元下修至8.72元，其中最高估值11.21元，最低估值7.12元，預估目標價為166.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.21(11.21)12.7215.2112.34
最低值7.12(7.12)8.319.512.34
平均值8.84(8.89)10.812.4812.34
中位數8.72(8.86)10.7412.3612.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,660.19億1,834.59億2,011.37億1,939.43億
最低值1,448.75億1,494.77億1,689.87億1,939.43億
平均值1,558.51億1,706.03億1,846.79億1,939.43億
中位數1,553.01億1,715.70億1,844.25億1,939.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.584.044.417.64
營業收入1,057.96億1,329.31億1,267.03億1,312.43億1,380.30億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBABA

相關行情

台股首頁我要存股
阿里巴巴集團控股135+12.9%

延伸閱讀



Empty