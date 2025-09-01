鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至8.72元，預估目標價為166.40元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.86元下修至8.72元，其中最高估值11.21元，最低估值7.12元，預估目標價為166.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.21(11.21)
|12.72
|15.21
|12.34
|最低值
|7.12(7.12)
|8.31
|9.5
|12.34
|平均值
|8.84(8.89)
|10.8
|12.48
|12.34
|中位數
|8.72(8.86)
|10.74
|12.36
|12.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,660.19億
|1,834.59億
|2,011.37億
|1,939.43億
|最低值
|1,448.75億
|1,494.77億
|1,689.87億
|1,939.43億
|平均值
|1,558.51億
|1,706.03億
|1,846.79億
|1,939.43億
|中位數
|1,553.01億
|1,715.70億
|1,844.25億
|1,939.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.20
|3.58
|4.04
|4.41
|7.64
|營業收入
|1,057.96億
|1,329.31億
|1,267.03億
|1,312.43億
|1,380.30億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
