鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-01 14:40

在中國天津舉行的上海合作組織峰會上，中國國家主席習近平於週一（1 日）呼籲成員國充分發揮「超大規模市場」的優勢。俄羅斯總統普丁則在會上力挺習近平推動建立新的全球安全與經濟秩序，認為這將對美國主導的現有體系構成挑戰。

習近平與普丁齊心！上海合作組織推動多極化挑戰美國主導秩序。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，習近平在開幕致詞中指出，上海合作組織已為「新型國際關係」樹立典範。

他強調，世界應推動「平等有序的多極化」與「包容性的經濟全球化」，並建設更加公平合理的全球治理體系。

習近平進一步表示，成員國應善用超大市場潛力，提升貿易與投資便利化水準，並加強能源、基礎設施、科技及人工智慧（AI）等領域的合作，以共同推動經濟增長。

普丁則指出，上海合作組織正在恢復「真正的多邊主義」，並強調愈來愈多國家已開始以本幣進行結算，為歐亞地區建立新型安全與穩定架構奠定基礎。

他強調，這一安全體系有別於歐洲或跨大西洋模式，能兼顧更多國家利益，避免單一國家以犧牲他國為代價來確保自身安全。

同時，習近平呼籲成員國「反對冷戰思維與陣營對抗」，支持多邊貿易體系。他並宣布，中國今年將向成員國提供 20 億元人民幣（約 2.8 億美元）的無償援助，並向上海合作組織銀行聯合體提供 100 億元人民幣貸款，進一步深化區域合作。

聯合國秘書長古特雷斯則在會議期間表示，中國在維護全球多邊主義方面發揮了「根本性作用」。

本次峰會吸引來自中亞、中東、南亞與東南亞的二十多位領導人，包括印度總理莫迪。會議規模展現「全球南方」在國際舞台上的高度團結。