鉅亨網編輯林羿君 2025-09-01 13:00

‌



隨著市場對聯準會下個月降息的預期增強，提振了投資者對貴金屬的興趣，白銀價自 2011 年以來首次突破每盎司 40 美元。

Fed降息預期升溫 白銀四年來首度升破40美元。(圖:shutterstock)

現貨白銀周一 (1 日) 一度漲 1.2%，至每盎司 40.2045 美元，今年以來漲幅超過 40%，與黃金、鉑金和鈀金並駕齊驅。上週金價一度上漲 0.7%，創下 4 月創紀錄以來的最高點。

‌



在地緣政治局勢緊張和金融環境不確定的背景下，投資者對避險資產的強烈需求推動金銀價格走高，包括美國總統川普對聯準會的頻頻攻擊，引發了人們對聯準會獨立性的擔憂。

市場對聯準會 9 月降息的押注有所增加，而本週五公布的美國非農就業報告預計將進一步加強這些預期。較低的借貸成本往往有利於貴金屬，因為它們本身不產生利息。

白銀因其在清潔能源技術中的工業應用（包括太陽能電池板）而備受重視。在這樣的背景下，根據行業組織「白銀協會」的數據，市場正邁向連續第 5 年出現供應短缺。