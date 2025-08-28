基金經理：如果金銀比回到長期均值 白銀有望突破每盎司50美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-28 17:10

相較於黃金價格在高點徘徊，白銀卻未能持續站穩每盎司 40 美元以上，不過，一位基金經理表示，白銀的漲勢已經確定，這可能會將價格推回 2011 年的歷史高點。

如果金銀比回到長期均值 白銀有望突破每盎司50美元(圖:shutterstock)

Amplify ETFs 副總裁 Nate Miller 指出，貴金屬白銀動能強勁，投資需求激增，已推動 Amplify 的 Junior Silver Miners ETF 規模翻倍，達約 18 億美元。

‌



Amplify 近期推出 Amplify SILJ Covered Call ETF ，這一基金投資於初級白銀礦業公司的買權選擇權。其策略是出售價外買權，旨在從這些證券的市場波動中獲取收益。

此新基金推出之際，正值白銀今年已上漲逾 30%，並在近期表現優於黃金，黃金 / 白銀比率從 4 月高點的 104 以上降至目前的 88 上方。

Miller 強調，白銀強勁表現得益於兩大關鍵推力。首先是工業需求，全球綠色能源轉型驅動太陽能產業發展，白銀作為光電太陽能板的關鍵元素，預計今年太陽能產業將消耗創紀錄的 1.4 億盎司白銀。美國經濟電氣化以及數據中心需求的增長，亦為白銀提供長期支持。

從技術面分析，黃金 / 白銀比率目前仍遠高於歷史平均的 65 左右。Miller 估計，如果這一比率恢復正常，且黃金價格保持穩定，白銀價格應介於每盎司 50 至 52 美元。

Amplify 執行長 Christian Magoon 補充，白銀價格目前徘徊於關鍵阻力位，若能突破每盎司 39 美元，將迎來真正的價格發現。