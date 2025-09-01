鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-01 13:50

中國國家主席習近平週一（1 日）在上海合作組織（SCO）史上規模最大的峰會上發表談話，呼籲成員國加強人工智慧（AI）合作，並批評「冷戰思維」。此次會議吸引超過 20 位外國領導人出席，包括俄羅斯總統普丁與印度總理莫迪。

習近平在上海合作組織峰會強調AI合作！批評「冷戰思維」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，習近平指出，中國已向上合組織成員國投資達 840 億美元，並承諾支持一萬名學生參與北京的「魯班工坊」職業教育計畫。他表示，此次峰會為推動高品質發展與深化合作開啟新篇章。

在峰會召開前，習近平已與多位領導人會面，其中包括土耳其總統艾爾段與柬埔寨總理洪瑪奈。

更重要的是，習近平也於週六（30 日）與印度總理莫迪進行雙邊會談，雙方一致認為應當成為合作夥伴而非競爭對手。

印度外交部會後發表聲明指出，穩定的中印合作關係對兩國 28 億人口的發展非常重要，應建立在互相尊重、互利互惠與彼此敏感的基礎之上。

分析人士認為，中印關係改善將有助於北京在國際舞台上鞏固戰略地位。

此次峰會正值全球局勢緊張之際：中美貿易摩擦延續、俄烏戰爭持續，以及中東衝突升級。習近平藉由上海合作組織展現中國作為「全球和平推手」的角色。

加拿大智庫 BCA Access 首席策略師 Marko Papic 表示，若印度能獲得關鍵技術支持，將有助於推動工業化與製造業發展。他同時指出，美國在輿論戰中的影響力下降，加速了多極化格局的形成。

北京智庫「全球化智庫」創辦人王輝耀則強調，中國在推動經濟合作與和平方面展現積極作為。

他指出，隨著中印關係回暖，甚至可能有助於改善印度與巴基斯坦的矛盾。此外，中國憑藉與俄羅斯的良好關係，或能在俄烏戰爭調停中發揮關鍵作用。