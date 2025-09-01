鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-01 08:00

‌



中國 A 股上周在震盪中延續上行態勢，滬指與平均股價均以十字星報收，下影線格外醒目，滬指微漲 0.84% 至 3857.93 點，深證成指漲 4.36%，但市場波動遠超表面平靜，多檔科技股因漲幅過大發布異動公告或停牌，為狂熱的「科技牛」情緒按下暫停鍵，上周五 (8 月 29 日) 盤面更出現明顯分化，資金從高檔科技股向鋰電、稀土等族群轉移，市場風格切換的信號愈發強烈。

中國A股周線4連紅但波動加劇 本周將繼續衝刺還是回檔？哪些類股有望走強？（圖：Shutterstock） ​

科技股是上周市場絕對主角，成交量前 20 大個股中，寒武紀 (688256-CN) 、中際旭創 (300308-CN) 、新易盛 (300502-CN) 等科技龍頭佔多數席位，且以漲為主，其中寒武紀表現特別搶眼，上周四 (8 月 28 日) 股價大漲 15.73% 至每股人民幣 1587.91 元，收盤價超越貴州茅台成為 A 股新「股王」，市值約 6643 億元，中芯國際(688981-CN) 、東芯股份等晶片股也持續走強。

‌



不過，科技股狂歡背後暗藏隱憂，寒武紀上周四晚間發布風險提示公告，稱公司股價自 7 月 28 日以來漲幅達 133.86%，顯著高於科創綜指、上證綜指等指數，存在脫離基本面的風險。

此外，「寒王」亦澄清未有新產品發布計畫，近期網傳資訊均為誤導。此外，東芯、華虹、芯原股等多檔科技股停牌核查，進一步加劇了市場對科技股估值的擔憂。

上周五，盤面出現明顯分化，寒武紀等國產算力股集體調整，而與之形成對比的是，以工業富聯為代表的主板科技股獲得資金抱團，工業富聯上周五漲超 5%，成為科技股中的「穩定器」。

此外，鋰​​電、稀土等少數類股接棒走強，寧德時代漲超 3%，贛鋒鋰業、天齊鋰業等鋰礦股漲幅居前，北方稀土漲超 4%，成為稀土板塊的領頭羊，兩者日內表現均強於科技股，顯示資金開始向低檔、有業績支撐的類股轉移。

天風策略吳開達團隊指出，本輪科技股上漲並非系統性普漲，而是結構性特徵明顯，TMT 族群領漲但未到極端過熱狀態。上周三 (8 月 27 日)TMT 產業對全 A 股的滾動 20 交易日漲幅貢獻為 44%，7 月底為 52.6%，均未進入歷史前 5，仍有上升空間。

不過，短期高檔人氣股若無法及時修復，虧錢效應恐蔓延至抱團核心標的，必須警惕情緒進一步降溫。

展望本周，市場將迎來多重關鍵事件。9 月 3 日上午，中國紀念二戰勝利 80 周年大會將在北京舉行，包括檢閱部隊，這一事件可能提振市場情緒。

政策方面，《人工智慧生成合成內容標識辦法》將於 9 月 1 日起施行，要求服務提供者在生成合成內容下載、複製等功能中確保文件含有顯式標識，規範 AI 內容生態，恐對 AI 概念股產生短期影響。

此外，華為、三星、vivo 下周將舉行新品發表會，華為將發表新款三折疊手機，三星將推出 Galaxy Tab S11 系列平板和 S25 FE 手機，vivo 將發表 Y500，消費性電子類股有望迎來催化。

市場數據方面，本周 A 股共有 28 家公司限售股解禁，合計解禁 20.13 億股，解禁高峰在 9 月 3 日，必須注意解禁對相關個股的壓力。資金面上，央行公開市場將有 2 兆 2731 億元逆回購到期，其中本周一 (1 日) 到五 (5 日) 分別到期 2884 億元、4058 億元、3799 億元、4161 億元、7829 億元，流動性恐面臨考驗。

東吳證券研報認為，9 月市場可能從「TMT + 製造」主線向周圍擴散：一是科技主線高低切換，規避單月超漲股票，選擇從硬體到應用的切換、低位待漲板塊；二是經濟相關類股如食品飲料、建材、化工等，漲幅偏低且有上行趨勢，可能在政策推進下反彈；三是創新藥族群，8 月相對漲勢落後，中期邏輯順暢，有望輪動上漲；四是券商和金融科技股，成交額持續突破，中期業績釋放可期，或繼續參與行情。