鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-10 15:40

寒武紀定增獲批點燃市場情緒股！中國A股科技股強彈 算力族群領漲 工業富聯等漲停（圖：Shutterstock）

寒武紀周二 (9 日) 發佈公告指出，公司向特定對象發行股票的註冊申請已獲中國證監會批復，有效期 12 個月，將依規定辦理相關發行事項並履行資訊揭露義務。

這一消息直接激勵市場情緒。事實上，自 8 月 28 日觸及 1595.88 元高點後，寒武紀便進入調整期，區間跌幅超 18%，重要原因之一是交易所對科創 50 指數權重調整，寒武紀在該指數的權重將從 15% 降至 10%，調整將於周五 (12 日) 收盤後生效。

回溯先前公告，寒武紀今年 5 月 1 日揭露定增預案，擬募資不超過 49.8 億元，用於面向大模型的晶片平台、軟體平台項目及補充流動資金，7 月 18 日又調整預案，因股本增加，發行數量從不超過 2087.28 萬股，下調至不超過 2091.75 億股，募資不超過 38 億元。

寒武紀表示，將根據專案進度靈活調整資金投入順序，在募款到位前或以自籌資金先行投入，不足部分由自籌解決。

寒武紀成立於 2016 年，專注 AI 晶片研發與技術創新，致力於打造核心處理器晶片，該公司 8 月 26 日發布的半年報顯示，上半年營收 28.81 億元，年增 4347.82%，歸母淨利 10.38 億元，轉虧為盈。

儘管 8 月 28 日發布財測時稱今年營收初估值為 50 億至 70 億元，並澄清沒有新產品發布計畫，但市場對其成長性的期望仍存。