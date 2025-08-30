俄羅斯總統助理：普丁在中國停留如此之久 實屬罕見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-30 21:47

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁將於 8 月 31 日至 9 月 3 日訪華，他將在天津出席上合組織峰會，之後將前往北京，出席抗戰勝利 80 周年紀念活動。

俄羅斯總統普丁將於8月31日至9月3日訪華。（圖：新華社）

據俄羅斯《塔斯社》報導，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫周六（30 日）向媒體記者介紹普丁訪華行程安排，稱普丁將率領「規模龐大」的代表團訪華，在中國停留如此之久，「實屬罕見」。

據烏沙科夫介紹，普丁率領的代表團，包括三位副總理、十多位部長，以及一些聯邦部門負責人和各大企業代表。

烏沙科夫稱，在 8 月 31 日至 9 月 1 日天津上合組織峰會期間，普丁計劃舉行 10 多場雙邊會晤，包括與印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚、土耳其總統艾爾段舉行會談。

普丁還計劃與柬埔寨首相洪瑪奈、尼泊爾總理奧利舉行簡短會談。

烏沙科夫提到，中方已為普丁從天津前往北京提出幾種方案，包括乘坐高鐵，但目前尚未定案。

他表示，普丁在北京期間將與巴基斯坦總理夏巴茲 · 謝里夫、塞爾維亞總統武契奇舉行雙邊會談，還會會見剛果總統薩蘇、越南國家主席梁強。

他特別提到，俄方正探討普京和北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩在北京舉行雙邊會談的可能性。

烏沙科夫稱，普丁在華期間將與中國領袖舉行雙邊會談。他說，兩國領導人不僅將討論國際問題，還會討論兩國在各個領域的合作現狀和前景。

烏沙科夫說：「他們也少不了討論對美關係。普丁已承諾，將向中方領導人詳細通報他在 8 月 15 日於阿拉斯加與美國總統川普會晤的結果，以及俄羅斯與美方其他形式的接觸，包括電話會談。」

烏沙科夫表示，兩國領導人還將討論中東最重要的問題、即將在南非舉行的二十國集團（G20）峰會以及在韓國舉行的亞太經合峰會。「這些峰會都將在今年秋季舉行，屆時將討論許多議題。」

烏沙科夫指出，中國是俄羅斯第一大貿易夥伴，俄羅斯是中國第五大貿易夥伴（前四大是美國、日本、韓國和越南）。2024 年俄中兩國貿易額增長 7.5%，達到創紀錄的 2,449 億美元。金融合作規模不斷擴大，超過 95% 貿易以盧布和人民幣結算。

烏沙科夫指出，能源是雙邊務實合作的重點，俄羅斯是中國的主要能源供應國之一。