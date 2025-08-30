鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為28.39元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.35元，其中最高估值1.64元，最低估值1.09元，預估目標價為28.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.64(1.45)
|1.98
|2.33
|最低值
|1.09(1.09)
|1.39
|1.59
|平均值
|1.31(1.3)
|1.66
|1.99
|中位數
|1.35(1.32)
|1.66
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.25億
|39.16億
|46.31億
|最低值
|30.30億
|35.02億
|38.91億
|平均值
|31.39億
|37.21億
|43.04億
|中位數
|31.51億
|37.12億
|43.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|0.32
|0.56
|1.17
|營業收入
|13.70億
|15.62億
|21.55億
|23.61億
詳細資訊請看美股內頁：
MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
