鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為28.39元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.35元，其中最高估值1.64元，最低估值1.09元，預估目標價為28.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.64(1.45)1.982.33
最低值1.09(1.09)1.391.59
平均值1.31(1.3)1.661.99
中位數1.35(1.32)1.661.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.25億39.16億46.31億
最低值30.30億35.02億38.91億
平均值31.39億37.21億43.04億
中位數31.51億37.12億43.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.690.320.561.17
營業收入13.70億15.62億21.55億23.61億

詳細資訊請看美股內頁：
MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

