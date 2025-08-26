鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為27.92元
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.33元，其中最高估值1.46元，最低估值1.09元，預估目標價為27.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.46(1.46)
|1.87
|2.36
|最低值
|1.09(1.09)
|1.39
|1.59
|平均值
|1.3(1.31)
|1.65
|1.98
|中位數
|1.33(1.35)
|1.64
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.25億
|39.16億
|46.31億
|最低值
|30.30億
|35.02億
|38.91億
|平均值
|31.36億
|37.12億
|42.85億
|中位數
|31.46億
|37.00億
|42.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|0.32
|0.56
|1.17
|營業收入
|13.70億
|15.62億
|21.55億
|23.61億
詳細資訊請看美股內頁：
MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
