中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-30 02:55

‌



受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，面臨逾 195 兆人民幣（約 27 兆美元）的資產風險，而消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。

中國消費者信心低迷，導致五大國有銀行消費貸款違約率攀升。

全球資產規模最大的中國工商銀行（ICBC），今年 3 月底的不良消費貸款已超過 100 億人民幣，是去年同期的兩倍多。以及工商銀行和中國建設銀行（CCB）為首的這五大銀行，在中國經濟中扮演主導地位，其資產總規模超過 195 兆人民幣（約 27 兆美元）。

‌



這些銀行財報揭露的平均淨利差，在 6 月底降至 1.22% 的歷史新低，低於彭博社彙整的分析師預期 1.29%。

其中，工商銀行第二季淨利差從 3 月的 1.48% 降至 1.16%。穆迪（Moody"s）副總裁兼高級信貸主管 Nicholas Zhu 表示：「房地產市場衰退和消費支出緊縮，正在重塑銀行的信貸需求與品質。」

Zhu 指出，對部分銀行而言，過去被視為風險緩衝和高品質業務的房貸和零售債務，現在卻顯示出比企業貸款更高的風險。他認為：「這是一種結構性逆轉，對整個產業來說是個令人擔憂的現象。」

在通縮的壓力籠罩下，中國經濟受到衝擊。官方最新數據顯示，2024 年非國有企業的實質工資僅成長 1.7%。同時，房地產危機重創消費者信心，而大部分家庭財富皆集中在房產上。

儘管政府試圖透過鼓勵借貸來刺激消費和對抗通縮，但信貸需求依然疲軟。據中國人民銀行數據，用於小額消費的短期貸款已連續四個月下降，7 月份降至 9.8 兆人民幣（約 1.4 兆美元）。

儘管這五大銀行的整體不良貸款率有所改善，但第二季零售貸款的不良率卻持續惡化。Zhu 解釋，隨著更多信用良好的消費者不願借款，銀行留下的活躍借款人群體風險更高。

工商銀行第二季末的不良消費貸款總額超過 110 億人民幣，較去年同期翻倍。其不良消費貸款率升至 2.51% 的歷史新高，信用卡違約率也增至 3.75%。中國建設銀行和中國農業銀行同樣面臨消費貸款違約率上升和不良貸款率連續四季惡化的困境。這三家銀行消費貸款違約總額自 2023 年底以來增加了一倍多。