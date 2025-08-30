華為重返中國手機龍頭、上半年營收歷史次高 為何獲利大減32%?

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-30 00:12

8 月 29 日華為投資控股有限公司發布半年度報告。數據顯示，華為今年上半年營業收入 4270.39 億元，年增 3.95%；淨利 371.95 億元，年減 32%。此外，研發投入為 969.50 億元，年增 9.04%，佔營收比例達 22.7%。

華為29日公布公司2025半年報。(圖:Shutterstock)

華為官方並未對半年報情況做細節揭露。按照已公開數據對比，華為上半年營收處於歷史次高位置，研發達到歷史最高水準。

淨利為何減少？

淨利的下滑同樣引發業界關注。從合併損益表及相關財務數據來看，華為獲利下降並非「主營業務惡化」，而是受多重因素影響。

成本增加速度高於收入是主因，這主要源於研發的高強度成長。2025 年上半年，華為營業成本達 2243.32 億元，較 2024 年上半年的 2051.80 億元增長 9.33%。

此外，金融資產估值波動也直接影響上半年整體獲利。華為上半年「公允價值變動收益」為 - 58.36 億元，去年同期為 - 3532.7 萬元，成為導致淨利年減的重要非營運性因素。

值得注意的是，獲利降幅從去年已開始顯現。在今年年初揭露的 2024 年華為年報中，年度淨利年減 28%。但主要原因是 2020 和 2021 年，華為分別處置超聚變和榮耀業務，相關資產處置收入推高當年獲利數據。在沒有了處置子公司收入後，華為目前揭露的財報數據能更真實反映業務發展狀況。

多個業務進入關鍵期 智慧型手機重返中國王座

目前華為主營業務包括 ICT 基礎設施、終端產品 (如智慧手機)、雲端運算、數位能源以及智慧汽車解決方案五大板塊。

其中，汽車業務表現亮眼。華為終端事業群董事長余承東透露，截至 8 月 25 日，鴻蒙智行旗下車型累計交付量已突破 90 萬輛。2024 年，華為汽車業務收入增長 4.7 倍並實現首年獲利。不過，隨著中國新能源汽車市場競爭愈演愈烈，華為汽車業務也面臨挑戰。

終端業務及鴻蒙生態推進成為近兩年華為內部優先事項。據 IDC 最新數據，2025 年第二季度華為在中國智慧手機市場出貨量達 1250 萬台，市場份額 18.1%，時隔四年重新奪回市場第一位置。

智慧手機業務也是承載鴻蒙生態成功與否的關鍵。華為最新數據顯示，目前鴻蒙 5 銷售量已突破 1200 萬。余承東提出目標是，鴻蒙生態到年底能與 Android 和 iOS 生態看齊。

儘管取得階段性成果，鴻蒙生態構建仍需走向海外。在國內市場，19% 份額雖已超越 iOS，但在全球市場中，鴻蒙目前佔比約 4%。

雲端業務聚焦 AI

上周，華為雲宣布組織架構調整，調整後將聚焦 3+2+1 業務：3 包括通用運算、AI 運算、儲存服務；2 包括 AI PaaS、資料庫；1 為資安業務。華為內部人士表示，本次調整目的是實現業務聚焦，將更多資源投入 AI 產業和算力產業。

從業務來看，華為雲目前獲利能力依然承壓。Canalys 數據顯示，今年第一季度，華為雲在中國大陸雲端服務市場排名第二，佔據 18% 份額，與第一名 33% 份額仍有差距。