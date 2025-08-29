鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為31.81元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對索尼(SONY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.2元，其中最高估值1.41元，最低估值1.12元，預估目標價為31.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.41(1.41)
|1.57
|1.77
|1.71
|最低值
|1.12(1.12)
|1.18
|1.23
|1.34
|平均值
|1.22(1.22)
|1.37
|1.48
|1.52
|中位數
|1.2(1.18)
|1.38
|1.47
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|890.36億
|919.04億
|964.19億
|925.46億
|最低值
|791.87億
|798.99億
|797.52億
|854.23億
|平均值
|821.66億
|853.02億
|865.80億
|891.87億
|中位數
|816.15億
|855.73億
|866.68億
|895.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.80
|1.27
|1.12
|1.09
|1.24
|營業收入
|858.65億
|882.91億
|851.54億
|900.45億
|849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
