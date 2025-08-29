search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為31.81元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對索尼(SONY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.2元，其中最高估值1.41元，最低估值1.12元，預估目標價為31.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.41(1.41)1.571.771.71
最低值1.12(1.12)1.181.231.34
平均值1.22(1.22)1.371.481.52
中位數1.2(1.18)1.381.471.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值890.36億919.04億964.19億925.46億
最低值791.87億798.99億797.52億854.23億
平均值821.66億853.02億865.80億891.87億
中位數816.15億855.73億866.68億895.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.801.271.121.091.24
營業收入858.65億882.91億851.54億900.45億849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

