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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為31.14元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對索尼(SONY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.27元下修至1.25元，其中最高估值1.54元，最低估值1.04元，預估目標價為31.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.54(1.54)1.591.761.71
最低值1.04(1.04)1.161.161.33
平均值1.24(1.24)1.361.451.52
中位數1.25(1.27)1.361.491.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值956.64億976.28億1,000.37億921.18億
最低值778.53億795.31億802.35億851.26億
平均值864.27億883.57億881.50億886.22億
中位數849.58億876.69億894.68億886.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.801.271.121.091.24
營業收入858.65億882.91億851.54億900.45億849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSONY

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