鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為31.58元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對索尼(SONY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.21元，其中最高估值1.49元，最低估值1.05元，預估目標價為31.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.49(1.49)
|1.59
|1.76
|1.71
|最低值
|1.05(1.05)
|1.16
|1.17
|1.33
|平均值
|1.22(1.22)
|1.37
|1.46
|1.52
|中位數
|1.21(1.24)
|1.39
|1.49
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|948.11億
|976.28億
|1,000.37億
|925.46億
|最低值
|778.53億
|795.31億
|808.60億
|851.26億
|平均值
|848.56億
|879.07億
|879.78億
|888.36億
|中位數
|828.37億
|860.87億
|894.68億
|888.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.80
|1.27
|1.12
|1.09
|1.24
|營業收入
|858.65億
|882.91億
|851.54億
|900.45億
|849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為31.14元
- WWDC 2025預期亮點：iOS 26設計大改、AirPods翻譯功能、蘋果AI或令人失望
- 打不贏就加入！音樂巨頭與AI公司談判歌曲授權
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為55.00元
下一篇