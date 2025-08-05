鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-05 09:30

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根據中國微博爆料者「Fixed Focus Digital」透露，蘋果 (AAPL-US) 正在積極研發一款自家全新感光元件（Image Sensor），其動態範圍有望逼近人眼水準，未來可能應用於 iPhone 系列裝置。

蘋果研發自家新一代感光元件！iPhone拍照效能或大幅躍進。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，蘋果上個月提交了一項名為《具備高動態範圍與低噪訊的堆疊像素感光元件》的專利。該技術結合堆疊式矽晶體結構、多層光線捕捉機制，以及晶片內建的噪訊抑制功能，可達到最高 20 檔的動態範圍。

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相較而言，人眼的動態範圍約為 20 至 30 檔，取決於瞳孔的調節方式以及光線隨時間的變化，而目前大多數智慧型手機攝影模組的動態範圍，則僅落在 10 至 13 檔之間。

若蘋果這款全新感光元件能順利實現，將不僅超越現有 iPhone，更有機會挑戰專業級電影攝影機，如 ARRI ALEXA 35。

蘋果創新感測架構 同時捕捉高亮與暗部細節

這項專利設計採用雙層堆疊架構，上層為負責感測光線的感光晶片，下層則為進行影像處理的邏輯晶片，負責處理各種數據，包括降噪和曝光控制。

這款感光元件其中一大創新為名為「橫向溢流積分電容」（LOFIC）的技術，該系統允許感測器中的每個像素根據場景亮度儲存不同量的光，並將所有資訊儲存在同一幅影像中。

透過該系統，該感光元件可以處理極其廣泛的光照差異，例如一個人站在明亮的窗戶前，而不會失去陰影或高光部分的細節。

此設計的另一部分則著重於降低影像雜訊和顆粒感。每個像素都內建有儲存電路，可即時測量並消除與熱相關的電子雜訊。這項操作不但會在晶片本身上完成，也會在影像被儲存或透過軟體編輯之前完成。

蘋果感光元件有望取代索尼方案 或已進入測試階段

據悉，這項技術並非停留在概念階段，蘋果已完成原型開發，並可能已進入內部測試，顯示其有意將此新型感光元件導入未來消費性產品中。