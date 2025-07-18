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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為31.37元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對索尼(SONY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.2元，其中最高估值1.53元，最低估值1.05元，預估目標價為31.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.53(1.53)1.781.761.71
最低值1.05(1.05)1.161.171.33
平均值1.22(1.23)1.381.481.52
中位數1.2(1.25)1.391.51.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值921.47億952.96億1,000.37億925.46億
最低值778.53億795.31億808.60億851.26億
平均值840.78億870.55億881.32億888.36億
中位數821.56億853.00億882.47億888.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.801.271.121.091.24
營業收入858.65億882.91億851.54億900.45億849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSONY

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