鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為31.37元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對索尼(SONY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.2元，其中最高估值1.53元，最低估值1.05元，預估目標價為31.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.53(1.53)
|1.78
|1.76
|1.71
|最低值
|1.05(1.05)
|1.16
|1.17
|1.33
|平均值
|1.22(1.23)
|1.38
|1.48
|1.52
|中位數
|1.2(1.25)
|1.39
|1.5
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|921.47億
|952.96億
|1,000.37億
|925.46億
|最低值
|778.53億
|795.31億
|808.60億
|851.26億
|平均值
|840.78億
|870.55億
|881.32億
|888.36億
|中位數
|821.56億
|853.00億
|882.47億
|888.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.80
|1.27
|1.12
|1.09
|1.24
|營業收入
|858.65億
|882.91億
|851.54億
|900.45億
|849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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